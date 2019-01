NDR Fernsehen erneut meistgesehenes Drittes Programm

Das NDR Fernsehen war 2018 erneut das meistgesehene Dritte Programm in Deutschland. Knapp dainter folgt der WDR.



Mit einem bundesweiten Marktanteil von 2,5 Prozent - dem gleichen Wert wie 2017 - war es zudem das einzige Dritte unter den zehn am meisten eingeschalteten Fernsehprogrammen. Auf den Plätzen elf bis 14 folgen der WDR, MDR, SWR und der BR.



Im Norden lag das NDR Fernsehen 2018 wie bereits im Vorjahr noch vor Sat.1 auf Platz 4.