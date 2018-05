NDR Info wird 20 Jahre und feiert es mit einer Jubiläumstour

Ab heute geht NDR Info bis zum 2. Juni anlässlich seines 20. Geburtstages auf Jubiläumstour. Unter dem Motto "20 Jahre NDR Info - Nachrichten für den Norden" geht das Team des Senders mit einem blau-gelben Doppeldeckerbus auf Tour durch 14 Städte.



Die beiden NDR Info Moderatoren Birgit Langhammer und Carsten Vick sind wochentags - jeweils von 9 bis 12 Uhr - zu Gast in vielen Städten des Sendegebiets zwischen Ems und Oder, beginnend an diesem Donnerstag in Heide, über Travemünde (18.5.), Lüneburg (22.5.), oder auch Cuxhaven (29.5.), Wismar (31.5.) und Parchim (1.6.). An zwei Sonnabenden ist der NDR Info Doppeldeckerbus außerdem von 12 bis 16 Uhr in Lübeck (19.5.) und Osnabrück (26.5.) zu Gast.