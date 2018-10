NDR-Intendant: Sender müssen Ost und West im Blick haben

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt nach Überzeugung des NDR-Intendanten Lutz Marmor auch künftig eine wichtige Rolle beim Dialog zwischen Ost und West.



"Es macht mir große Sorge, dass sich offensichtlich viele Menschen in Ostdeutschland vor allem in den nationalen ARD-Angeboten nicht hinreichend wiederfinden", sagte Marmor laut einer NDR-Mitteilung vom Mittwoch in Hamburg. "Hier hat der Norddeutsche Rundfunk als Ost-West-Sender eine besondere Aufgabe und gleichzeitig eine besondere Chance. Wir können im NDR das Thema noch intensiver aufarbeiten", so Marmor bei der Abschlussdiskussion eines medienpolitischen Workshops, zu dem die Gewerkschaft Verdi eingeladen hatte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse Ost und West gleichermaßen im Blick haben und zum wechselseitigen Verständnis beitragen.