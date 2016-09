NDR: Neue Folgen für den "Tatortreiniger"

Der NDR produziert zur Zeit neue Folgen der Serie "Der Tatortreiniger". In den drei neuen Episoden trifft Schauspieler Bjarne Mädel wieder auf skurrile Geschichten.



Der NDR dreht seit Montag wieder für die "Der Tatortreiniger". Bis zum 1. Oktober werden drei neue Folgen der Serie produziert. Bjarne Mädel, der in der Serie den Tatortreiniger Schotty spielt, wird in den neuen Folgen unter anderem unterstützt von Sandra Hüller, die mit dem Film "Toni Erdmann" gerade große Erfolge feierte. Die Bücher kommen dabei wie immer aus der Feder von Autorin Mizzi Meyer.