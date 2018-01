NDR: Neuer DAB-Plus-Sender im Emsland

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) baut sein DAB Plus-Netz aus. In Lingen nimmt eine neue Senderanlage den Betrieb auf und sorgt für bessere Digitalradio-Qualität.



Wer im Raum Lingen, im niedersächsischen Emsland, künftig das Digitalradio einschaltet, bekommt die DAB-Plus-Programme des NDR in besserer Qualität.