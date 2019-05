NDR: Neuer DAB-Plus-Sender in Husum

DAB Plus auf dem Vormarsch. Auch in der Region Husum können die NDR Programme jetzt über den digitalen Radiostandard gehört werden.



Von Bredstedt bis nach Langenhorn - der neue Sender in Husum versorgt die Region südliches Nordfriesland künftig mit DAB-Plus-Programm. Ab heute (9. Mai) können Hörer die NDR Radioprogramme dort via Digitalradio empfangen.