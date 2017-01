NDR-Niedersachsen bekommt neue Fernsehchefin

Ab August 2017 hat der NDR eine neue Leitung des Programmbereichs Fernsehen im Landesfunkhaus in Niedersachsen. Andrea Lütke übernimmt die Geschäfte von Vorgängerin Marlis Fertmann.



Andrea Lütke übernimmt am 1. August 2017 die Leitung des Programmbereichs Fernsehen im NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen. Das teilte die öffentlich-rechtliche Anstalt am Freitag mit. Lütke leitet momentan noch die Sendung "Hallo Niedersachsen", die größte Fernseh-Redaktion im Landesfunkhaus. Die derzeitige Fernsehchefin von Niedersachsen Marlis Fertmann geht am 31. Juli in den Ruhestand.