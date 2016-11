NDR-Radio vergrößert Reichweite über DAB Plus

DAB-Plus-Hörer dürfen sich nun auch in der Region Osnabrück freuen. Der NDR sendet seine Radioprogramme künftig auch über das rauschfreie Digitalradio.



Ab dem heutigen Dienstag sind die NDR-Radioprogramme in der Region Osnabrück über DAB Plus zu empfangen. Dadurch steht den Hörern in der Region künftig das rauschfreie Programm zur Verfügung. Um 12.00 Uhr nahm der Senderstandort Osnabrück / Grafensundern seinen Dienst auf.