NDR-Rundfunkrat informiert sich über digitale Medien

Der Medienwissenschaftler Dr. Jan-Hinrik Schmidt referierte bei der letzten Sitzung des NDR-Rundfunkrats über digitale Medien. Ferner wurden Verträge mit ARD und DPA verlängert.



Der Vortrag von Dr. Jan-Hinrik Schmidt bezog sich vor allem auf sogenannte Intermediäre, wie die Netzgiganten Google, Facebook und Whatsapp im Wissenschaftsjargon auch genannt werden. Er verwies auf ihr gemeinsames Strukturprinzip der Personalisierung.