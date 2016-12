NDR-Rundfunkrat kritisiert ARD-Talkshow "Anne Will"

Kritik an der Einladung der vollverschleierten Muslima Nora Illi in die ARD-Talkshow "Anne Will" kam nun auch vom NDR-Rundfunkrat. Einen Verstoß gegen die Programmgestaltung sah das Kontrollgremium aber nicht.



Der NDR-Rundfunkrat hat die Einladung der vollverschleierten Schweizer Muslimin Nora Illi in die ARD-Talkshow "Anne Will" deutlich kritisiert. "Den von Frau Illi vertretenen extremen Positionen und auch einer Vollverschleierung hätte in der Gesprächssendung kein Forum gegeben werden müssen", zitierte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitagabend in Hamburg aus einem Beschluss des Rundfunkrats. "Der Rundfunkrat stimmt der nachträglichen Bewertung des NDR zu, dass eine deutlichere Einordnung des Vereins 'Islamischer Zentralrat Schweiz' erforderlich gewesen wäre."