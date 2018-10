NDR Talkshow: Carlo von Tiedemann feiert live in seinen 75. rein

Moderator Carlo von Tiedemann wird in seinen 75. Geburtstag live in der "NDR Talkshow" reinfeiern. Extra für ihn wird die übliche zweistündige Sendezeit um eine Viertelstunde verlängert sowie im Anschluss noch eine Doku gesendet.



Das NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann ist seit 47 Jahren beim Sender. Die "NDR Talk Show", die er selber - man mag es kaum glauben - lediglich zweimal moderierte, wird an diesem Freitag um 22 Uhr im NDR ausnahmsweise nicht nur bis 0.15 Uhr gesendet, sondern sogar live übertragen.

Anstoßen auf das neue Lebensjahr kann der Moderator beim Norddeutschen Rundfunks (NDR) um Mitternacht dann unter anderem mit den Gastgebern Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie TV-Koch Tim Mälzer und Schauspieler Jürgen Vogel. Direkt im Anschluss zeigt das NDR Fernsehen einen einstündigen Film über den Gefeierten: "Happy Birthday, Carlo!" heißt es ab 0.15 Uhr noch einmal.



Privat soll es keine große Party geben, wie Tiedemann berichtete, lieber am Samstag einen "Tag der offenen Tür für Familie und Freunde" im Hause Tiedemann in Quickborn bei Hamburg. "Das wird alles sehr überschaubar. Für mich ist das ein schöner Anlass, ein bisschen betüddelt zu werden."

Große Erfolge in den Achtzigern - dann steiler Absturz



Carlo von Tiedemann wurde schon in den 70ern mit der damals noch im Ersten ausgestrahlten "Aktuellen Schaubude" Millionen Zuschauern bundesweit bekannt. Noch immer sitzt er unter der Woche täglich hinterm Mikrofon, ist gelegentlich im TV zu sehen - und wünscht sich zu seinem 75. am Samstag (20. Oktober) nur, "dass sich nichts ändert".



Seine erste Radioreportage für den NDR lieferte er aus dem Freibad im Hamburger Stadtpark - in Badehose und mit Mikrofon im Wasser. Das war 1971, nachdem er bereits als Zeitungsreporter gearbeitet hatte und Südamerika-Korrespondent gewesen war. Auf Tausende Hörfunksendungen und etliche Fernsehreihen kann Tiedemann zurückblicken, darunter die TV-Shows "Deutscher Musikladen", "Eurotops" und "Show & Co. mit Carlo". Sein Markenzeichen sind Stimme und Schnauzer - und die stets gute Laune. "Er ist ein Typ", schrieb NDR-Intendant Lutz Marmor mal.



Wunschlos glücklich und zufrieden sei er sowohl beruflich als auch privat, erzählt der mit seiner dritten Ehefrau lebende Moderator. "Ich brauche meine Familie, ein schönes Zuhause und Gesundheit. Und ich bin so glücklich in meinem Beruf - das ist unfassbar." Er lebe gesund, rauche nicht, trinke keinen Alkohol, versucht, jeden Tag 10.000 Schritte zu schaffen und hat sein ehemaliges Leben im Rausch - später auch in erheblichen Schulden - weit hinter sich gelassen. 700.000 Euro hat Tiedemann nach eigenen Angaben abbezahlt."



Ich war ja ein paar Jahre lang neben der Spur und habe ordentlich Gas gegeben, aber jetzt bin ich kerngesund."