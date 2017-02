NDR baut Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung aus

Der Norddeutsch Rundfunk (NDR) sieht sich bei den Angeboten für Menschen mit Beeinträchtigung auf einem guten Weg. So ist der Großteil des Programms inzwischen mit Untertiteln versehen.



Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat seine Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen weiter ausgebaut. Auf seiner jüngsten Sitzung begrüßte der NDR Rundfunkrat die Entwicklungen in diese Richtung. Mehr als 19 Stunden am Tag bietet der NDR mittlerweile barrierefreies Fernsehen für Hörgeschädigte an. Umgesetzt wird dies mit Untertiteln per Videotext. Der Anteil am Tagesprogramm hat sich in den letzten vier Jahren fast verdoppelt.