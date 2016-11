NDR baut DAB-Plus-Empfang weiter aus

Der DAB-Plus-Ausbau des Norddeutschen Rundfunk (NDR) schreitet weiter voran. Der öffentlich-rechtliche Sender wird Mitte November auch im Raum Flensburg über den neuen Digitalradio-Standard empfangbar sein.



Am 22. November fällt der Startschuss für die Erweiterung des Angebots des NDR über DAB Plus. Dann kommen auch Hörer in und um Flensburg in den Genuss des rauschfreien Empfangs des NDR-Hörfunkprogramms. Dazu zählen unter anderem die auch über UKW empfangbaren Sender NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY freuen.