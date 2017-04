NDR dreht neue Folgen der Miniserie "Jennifer"

Wie der NDR mitteilt, haben die Dreharbeiten zu "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" begonnen. In der Miniserie bekommt das "Hair & Care"-Haarstudio einen neuen Chef, der von Klaas Heufer-Umlauf gespielt wird.



Die Comedy-Serie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" geht in die nächste Runde. Wie der NDR in einer Pressemitteilung verriet, starteten die Dreharbeiten am 20. April in Neu-Wulmsdorf. Drei neue Folgen sollen gedreht werden. Einer der Höhepunkte ist sicherlich der neue Chef des "Hair & Care"-Haarstudios. Klaas Heufer-Umlauf spielt dafür einen ehemaligen B-Promi, der den Salon von Dietmar (Olli Dittrich) übernimmt.