NDR erinnert an Evelyn Hamann

"Sie haben da was am Mund." - Sechs Worte aus Evelyn Hamanns Mund, mit denen deutsche Sketch-Historie geschrieben wurde. Am 6. August wäre sie 75 geworden.



Anlässlich dessen sendet der NDR am Donnerstag zwei Spezialsendungen unter dem Motto "Tatsächlich fabelhaft". Evelyn Hamann verstarb im Oktober 2007 im Alter von nur 65 Jahren. In Erinnerung in Erinnerung ist sie vor allem als kongeniale Sketch-Partnerin von Loriot geblieben.