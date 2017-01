NDR feiert 25-jähriges Jubiläum in Mecklenburg-Vorpommern

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde auch der Rundfunk neu organisiert. In Mecklenburg-Vorpommern sendet der NDR seit 25 Jahren und feiert nun Jubiläum.



Seit 25 Jahren sendet der Norddeutsche Rundfunk auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Sender mitteilte, soll das Jubiläum mit Beiträgen, Reihen und Programmschwerpunkten aus dem Schweriner Landesfunkhaus an den Start des NDR am 1. Januar 1992 erinnern. Mit dabei ist auch eine "lange Mecklenburg-Vorpommern-Nacht" mit dem Besten aus 25 Jahren im NDR am 7. Januar um 23 Uhr.