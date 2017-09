NDR geht "Hand in Hand für Norddeutschland"

Mit seiner Benefiz-Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" will der Norddeutsche Rundfunk zum Spenden aufrufen. Kinder und Familien in Not sollen so wichtige Hilfe bekommen.



Die diesjährige NDR Benefizaktion läuft vom 4. bis zum 15. Dezember. Im Fokus: Hilfe für benachteiligte Familien. Man will mit den NDR Radioprogrammen, dem NDR Fernsehen, dem eigenen Internet-Angebot und der Hilfe der Diakonie in dieser Zeit zum Spenden aufrufen, informieren und Geld sammeln. Das gespendete Geld komme den Hilfsprojekten zu 100 Prozent zugute, versprach die Rundfunkanstalt am Montag.