Hörer im Raum Heide bekommen die Hörfunkprogramme des NDR nun auch in Digitalqualität.



Der neue DAB Plus Sender in Heide-Welmbüttel versorgt die Region zwischen Süderhastedt und Friedrichstadt mit ihren Gemeinden Tönning, Erfde, Albersdorf, Meldorf und Wesselburen mit den NDR-Programmen.