NDR plant neuen "Tatort" mit Til Schweiger

Nachdem Til Schweiger seinen Unmut darüber geäußert hat, dass sein Kino-"Tatort" zur Premiere im Free-TV im Sommerloch versendet wird, gibt's für ihn nun wieder mehr Grund zur Freude.



Vom "Tatort" mit Til Schweiger als Kommissar Nick Tschiller soll es eine weitere Episode geben. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) entwickelt derzeit ein Drehbuch für eine neue Folge, wie ein Sprecher des Senders am Montag auf Anfrage mitteilte.