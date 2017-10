NDR realisiert 3-teiliges Drama & Begleit-Doku über wahren Fall

Basierend auf einer wahren Geschichte über das Verschwinden einer Frau aus Niedersachsen in den Achtzigerjahren entwickelt der NDR nicht nur eine Krimi-Reihe, sondern parallel dazu auch eine begleitende Dokumentation.



Der Arbeitstitel des Projektes lautet "Das Geheimnis des Totenwaldes", das sich von Conrad Film und Bavaria Fiction für den Norddeutschen Rundfunk in der Produktion befindet. Und den Stoff für die Geschichte liefert eine wahre Begebenheit, sowohl für den dreiteiligen Krimi als auch die begleitende Langzeitdokumentation, die noch weitere Hintergründe liefert.