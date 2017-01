NDR schaltet weiteren DAB Plus-Sender auf

Radiohörer in der Region Damme in Niedersachsen können Radio ab sofort auch digital-terrestrisch empfangen. Heute hat der NDR dort einen neuen Sender in Betrieb genommen.



Der Norddeutsche Rundfunk hat in Niedersachsen einen weiteren DAB Plus-Sender in Betrieb genommen. Heute startete der Sender in Damme. Damit wird die Region zwischen Bramsche und Vechta, sowie Quakenbrück und Diepholz versorgt.