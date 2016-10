NDR startet Bewerbungen für ESC-Vorentscheid 2017

Nach dem Eklat um Xavier Naidoo bei dem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) im letzten Jahr dürfen nun wieder die Zuschauer über den deutschen Teilnehmer entscheiden. Auch für Kandidaten ist der Wettbewerb diesmal offen.



Die deutsche Kandidatenkür für den Eurovision Song Contest (ESC) 2017 läuft in diesem Jahr auch über offene Castings. Neben einem Online-Bewerbungsverfahren werde es für Nachwuchssänger zwei Möglichkeiten zum Vorsingen vor der Kamera geben, teilte der federführende NDR am Dienstag mit - am 5. November in Köln und am 12. November in Hamburg. Die Anmeldung sei ab sofort möglich. Gesucht werden demnach Einzelkünstler, keine Bands. Zudem soll man keine Instrumente mitbringen - einzige Ausnahme wäre eine Akustikgitarre. "Es geht um ein reines Vorsingen" heißt es in den Teilnahmebedingungen.