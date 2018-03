NDR startet neue Late-Night-Show mit Michel Abdollahi

In der Nacht von Karfreitag auf Sonnabend sendet der NDR die Pilotfolge für eine neue Late-Night-Show, die vom Deutsch-Iraner Michel Abdollahi moderiert wird.



Der 36-Jährige, der Information mit Unterhaltung verbinden will, orientiert sich an amerikanischen Vorbildern wie Jimmy Kimmel und John Oliver. In der Show soll es einen Stand-up-Teil geben, allerdings ohne aufgeschriebene Autoren-Textchen.