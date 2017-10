NFL am Sonntag erstmals live auf ProSieben

ProSieben wird am kommenden Sonntag erstmals ein NFL-Spiel live übertragen. Am Nachmittag steht ab14 Uhr das Spiel Minnesota Vikings gegen die Cleveland Browns auf dem Programm.



Ab 14 Uhr berichten Patrick Esume sowie der zweifache Super Bowl-Champion Sebastian Vollmer aus dem Rugby-Stadion in Twickenham. Im Stadion werden sie den Leverkusener Fußball-Nationalspieler und Football-Fan Jonathan Tah begrüßen.