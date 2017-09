NFL live auf ProSieben Maxx: zehn Stunden Football live

NFL-Fans können aufjubeln: Auf ProSieben Maxx und ran.de gibt es über zehn Stunden Football. Am vierten Spieltag treffen unter anderem die New Orleans Saints auf die Miami Dolphins.



Am 1. Oktober ist NFL-Tag bei ProSieben Maxx. Im Rahmen der internationalen Serie startet "ran Football" bereits um 15.10 Uhr mit dem Duell der New Orleans Saints gegen die Miami Dolphins live aus Wembley. Die Carolina Panthers müssen beim GOAT Tom Brady und seinen New England Patriots ran. Diese Begegnung läuft 19 Uhr. Um 22.25 Uhr treffen dann noch die Oakland Raiders auf die Denver Broncos.