NHK überträgt 8K-Bilder über Eutelsat

Der japanische Nationalsender NHK hat beim Start seines neuen Senders BS8K live 8K-Bilder über den Satelliten Eutelsat 12 West B ausgestrahlt.



NHK hat am 2. Dezember aus dem Vatikan gesendet, wobei Eutelsat-Bilder mit einem mobilen Uplink von M-three Satcom nach Tokio übertragen wurden.