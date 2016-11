NHL-Klassiker live auf Sport1 US

Sport1 US zeigt einen echten Klassiker der stärksten Eishockey-Liga der Welt: Mit den Philadelphia Flyers und den New York Rangers treffen zwei große NHL-Rivalen aufeinander.



Am Freitag steigt in der National Hockey League (NHL) auf ein Neues das prestigeträchtige Duell zwischen den Philadelphia Flyers und den New York Rangers, eine der großen Rivalitäten im Eishockey. Der Pay-TV-Sender Sport1 US lässt seine Zuschauerinnen und Zuschauer live dabei sein und überträgt den Ostküsten-Schlager ab 19.00 Uhr.