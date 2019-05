NPD mit Eilantrag erfolgreich: ARD muss Wahl-Spot senden

Die ARD muss eine Wahlwerbung der rechtsextremen NPD zur Europawahl nun doch ausstrahlen.



Das Bundesverfassungsgericht gab einem Eilantrag der Partei am Mittwoch statt, wie am Abend in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Vorinstanzen h├Ątten zu Unrecht einen volksverhetzenden Inhalt angenommen, hie├č es. (Az. 1 BvQ 43/19)



Damit ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg hinf├Ąllig, das in dem Streit am Montag dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) Recht gegeben hatte.