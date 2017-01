NRW: Medienwächter verlängern Lokalradios

Die Medienwächter der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit Lokalradios beschäftigt und zwei Radioprogramme um zehn Jahre verlängert.



Die Lizenz für den Lokalradio-Sender Radio Kiepenkerl im Kreis Coesfeld ist für zehn weitere Jahre verlängert worden. Das teilte die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) mit. Außerdem beschloß die Medienkommission der LfM in ihrer Sitzung, auch die Zulassung für das Rahmenprogramm von Radio NRW für den gleichen Zeitraum in diesem Verbreitungsgebiet zu verlängern.