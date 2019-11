NRW geht gegen große Online-Pornoseiten vor

NRW-Medienwächter wollen gegen ausländische Anbieter großer Porno-Portale in Deutschland vorgehen, wie eine Sprecherin der Landesmedienanstalt bestätigt.



"Wenn wir Jugendschutz ernst nehmen, dürfen wir auch vor grenzüberschreitenden Fällen nicht zurückschrecken", teilte sie am Freitag mit. Der "Spiegel" hatte zuerst berichtet.