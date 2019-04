NRW goes Cannes: Bauhausserie "Die neue Zeit" an der Côte d'Azur

Von Deutschland in die Welt: Die von der Film- und Medienstiftung NRW geförderte Bauhaus-Serie "Die neue Zeit" feiert Weltpremiere beim CanneSeries-Festival.



Nirgendwo wird das Kino glamouröser zelebriert als an der Croisette in Cannes. Wer es dort auf die Leinwand schafft, schafft es überall hin. Seit 2018 rücken, neben internationalen Leinwand-Hits, auch Serien aus aller Welt in den Mittelpunkt.