Nach 27 Jahren beim BR: ARD-Mittagsmagazin zieht nach Berlin

Ganze 27 Jahre lang produzierte der Bayerische Rundfunk das ARD Mittagsmagazin. Jetzt soll der RBB die federführende Anstalt der Sendung werden. Die Sendung zieht 2018 nach Berlin.



Der RBB übernimmt die Federführung für das ARD-Mittagsmagazin. Darüber hat sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Bayrischen Rundfunk geeinigt. Aus dem ARD-Mittagsmagazin soll jetzt ein modernes Hauptstadtmagazin werden. Am 1. Januar übernimmt der RBB dann die Verantwortung für die Sendung. Zuvor wurde das Mittagsmagazin 27 Jahre lang vom Bayerischen Rundfunk in München produziert. In den ZDF-Wochen kommt das Magazin weiterhin aus Mainz.