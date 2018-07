Nach 27 Jahren kehrt "Fort Boyard" zu Sat.1 zurück

Zwischenzeitlich manchmal bei den Schwestersendern platziert, versucht es nun wieder Sat.1 mit "Fort Boyard". Auch Ansonsten hat der Sender jedoch noch ein paar andere Neuerungen in der Hinterhand.



Der Spielshowklassiker "Fort Boyard" kehrt fast 30 Jahre nach seinem Ende auf Sat.1 zurück zum Sender. Sat.1 wird vom 5. September an immer mittwochs um 20.15 Uhr vier Ausgaben der Sendung bringen, wie der Sender am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte.



In der Show sollen vier Fünfer-Teams mit lauter Promis die französische Festungsanlage erobern und dem "Lord Boyard" sein Gold entreißen - für einen guten Zweck. Moderator der Show ist Matthias Killing (38).

Meldungen zu diesem Thema

7TV darf jetzt Maxdome und Eurosport bringen

ProSiebenSat.1 und MX1 erweitern Deal

Mehr Mut und Leidenschaft: ProSiebenSat.1-Chef sorgt für Schwung

Zu den prominenten Mitspielern zählen unter anderem Sängerin Sarah Lombardi, Reality-Sternchen Sarah Knappik, Moderator Jochen Schropp, Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen sowie die Ex-Fußballer David Odonkor und Mario Basler. Sat.1 zeigte die Show von 1990 bis 1991 mit Rita Werner und Reiner Schöne als Moderatorengespann. Danach wechselte die Sendung zu ProSieben und Kabel eins (bis 2011).



Für Sat.1 wird sich auf dem Sektor der guten alten Gameshow noch mehr ereignen im Laufe des zweiten Halbjahres: Neu beim Sender ist der aus Mannheim stammende Komiker Bülent Ceylan (42), der bislang auf RTL fixiert war und nun "exklusiv" zu Sat.1 wechselt. Er präsentiert die Spielshow "Game of Games", in der sich die Kandidaten durch überlebensgroße Geschicklichkeits-Spiele kämpfen müssen. Der Starttermin ist noch offen - gleiches gilt im Showbereich für "Die Martina Hill Show", "Big Blöff" und "Was für ein Jahr" mit Hugo Egon Balder.

Bülent Ceylan kommt exklusiv - Martina Hill mit eigener Sendung



Geschäftsführer Kaspar Pflüger hat nach eigenen Angaben für die ab Herbst anstehende TV-Saison mehr Geld für Eigenproduktionen zur Verfügung - 20 Prozent mehr kann er investieren, absolute Zahlen nennt er nicht. Unter anderem versucht sich der Sender an einer Krimireihe mit dem Titel "Jung, blond, tot" mit Ermittlerin Julia Durant, gespielt von Sandra Borgmann, nach Motiven der Romane von Andreas Franz. Und mit "Zersetzt" zeigt der Sender die erste Verfilmung nach einer Vorlage des Autors und Rechtsmediziners Michael Tsokos – mit Tim Bergmann in der Hauptrolle.