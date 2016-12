Nach 30 Jahren: Diekmann macht bei Springer Schluss

Der "Bild" verlieh er 30 Jahre ein Gesicht, nun wird Kai Diekmann einen Schlussstrich ziehen. Der ehemalige Chefredakteur und aktuelle Herausgeber der "Bild"-Gruppe wird Ende Januar den Axel-Springer-Verlag verlassen.



Der Herausgeber der "Bild"-Gruppe, Kai Diekmann (52), verlässt das Medienhaus Axel Springer. Er wird mit Wirkung zum 31. Januar 2017 seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch beenden und aus dem Verlag ausscheiden, wie Springer am Freitag in Berlin mitteilte.