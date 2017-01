Nach 35 Jahren: Abgang beim ZDF-"Traumschiff"

Diese Nachricht dürfte hohe Wellen schlagen. Nach ganzen 35 Jahren als Chefstewardess Beatrice geht Schauspielerin Heide Keller von Bord des ZDF-Traumschiffes.



Die Schauspielerin Heide Keller verlässt das ZDF-"Traumschiff". Das will die Zeitschrift "Das neue Blatt" exklusiv erfahren haben. 35 Jahre lang war sie als Chefstewardess Beatrice auf dem Traumschiff zu sehen. "Das neue Blatt" interviewte Heide Keller während der Dreharbeiten auf der MS Amadea vor Südafrika.