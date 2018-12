Nach ABC-Ende: Channing Dungey heuert bei Netflix an

Gerade erst hat Channing Dungey ihre Rolle als Chefin bei ABC an den Nagel gehangen, hat sie schon einen neuen Job an Land gezogen. Die Karriere-Frau wechselt zu Netflix.



Die ehemalige ABC-Entertainment-Chefin Channing Dungey soll schon im Februar bei Netflix Eigenproduktionen verantworten. Das berichtet der "Hollywood Reporter". Demnach wird die US-amerikanische Fernsehmanagerin und Produzentin an der Seite von Cindy Holland arbeiten, an die sie berichten wird.