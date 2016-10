Nach "Aktenzeichen XY...ungelöst"-Sendung stellt sich Täter

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" konnte einen großen Erfolg verbuchen: Nach der Ausstrahlung einer Folge über einen ungelösten Todesfall stellte sich der Täter der Polizei.



Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" zum gewaltsamen Tod eines Rentners in Mannheim hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Weit über ein Jahr hatten die Ermittler nach dem bis dahin unbekannten Täter gefahndet. Am Donnerstag meldete sich ein 27 Jahre alter Mannheimer bei der Kripo und gab zu, den 68-Jährigen Anfang Juni vergangenen Jahres vor einem Hotel mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergestreckt zu haben. Der Senior starb einige Wochen später im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen.