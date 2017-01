Nach Angriff auf Filmteam: ARD zeigt "Fakt"-Beitrag aus Erfurt

Bei den Dreharbeiten zu einem Beitrag über Angriffe auf Flüchtlinge in Erfurt wurden Mitarbeiter des MDR attackiert. Jetzt wird der Film im ARD-Magazin "Fakt" ausgestrahlt.



Der Beitrag sollte eigentlich Angriffe auf Flüchtlingskinder in Erfurt thematisieren, da wurden die Journalisten selbst angegriffen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Mehrere junge Männer waren auf den MDR-Journalisten, der aus Syrien stammt, losgegangen. Er konnte Zuflucht in einem Supermarkt finden.