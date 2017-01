Nach Anschlägen: Türkei geht gegen Hass im Netz vor

Die Silvester-Anschläge von Istanbul veranlassen die türkische Regierung zu einem harten Vorgehen gegen Nutzer von sozialen Medien. Gegen knapp 350 sogenannte Hass-Accounts soll nun vorgegangen werden.



Nach dem Anschlag auf eine Silvesterfeier in Istanbul mit Dutzenden Toten gehen die türkischen Behörden gegen Hass-Accounts in den sozialen Medien vor. Gegen 347 Accounts werde ermittelt, weil sie Feindschaft in der Nation säten, sagt Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus nach Angaben er staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montagabend.