Nach Apple: EU-Kommission nimmt weitere Unternemen in den Blick

Nicht nur von Apple verlangt die EU eine kräftige Steuernachzahlung. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager stellte weitere Verfahren in Aussicht, darunter auch eines gegen den Internetriesen Amazon.



Nach dem aufsehenerregenden Milliarden-Steuerbescheid für Apple stellt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager weitere Verfahren in Aussicht. "Amazon und McDonald's und andere sehr bekannte Unternehmen sind schon auf unserer Liste", sagte Vestager dem "Handelsblatt" in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Natürlich kann es weitere Fälle geben", antwortete sie auf die Frage, ob neue Verfahren zu erwarten seien. Weitere Unternehmensnamen nannte sie allerdings nicht. Bei Amazon und McDonald's geht es bisher um deutlich kleinere Beträge als die 13 Milliarden Euro, die Apple an Irland zurückzahlen soll.