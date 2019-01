Nach Asbestfunden: NDR-Verwaltungsrat plant Neubau

Hinter Leichtbauplatten, unter Wandabdeckungen und selbst im Spachtel: Im NDR-Hochhaus in Hamburg befindet sich überall Asbest.



Eine Sanierung des nach Asbestfunden geschlossenen NDR Büro-Hochhauses in Hamburg-Lokstedt wird deutlich teurer als erwartet. Daher hat der Verwaltungsrat eine neue Idee.



Zur Erinnerung: Das Bürohaus war am 21. November 2018 nach dem erstmaligen Nachweis von Asbestfasern in der Raumluft zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter komplett geschlossen worden. Bei der Untersuchung wurden Asbestreste und -verschleppungen gefunden, die offenbar aus der Bauphase des Gebäudes in den 1970er-Jahren stammen. Der giftige Stoff wurde hinter Leichtbauplatten und unter Wandabdeckungen gefunden.