Nach Ausschluss von EFN-Kongress: ARD und ZDF beziehen Position

Von ihrem Treffen in Koblenz hat die Europaparlament-Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF), der die AfD angehört, zahlreiche Medien ausgeschlossen. ARD und ZDF sehen in dem Ausschluss einen Angriff auf die Pressefreiheit und behalten sich rechtliche Schritte dagegen vor.



Europäische Rechtspopulisten wollen Ende Januar bei einer Zusammenkunft in Koblenz ihren künftigen politischen Kurs besprechen. Journalisten sind dabei nicht unbedingt erwünscht, zumindest wurden mehrere Medien mit einem Ausschluss durch die AfD belegt, darunter auch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF. Als Grund für diesen Entschluss wurde die Art der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien angeführt. ARD und ZDF beziehen zu dieser Entscheidung nun Position.