Nach Bayern-Pleite: Franck Ribery schlägt TV-Reporter

Die Nerven liegen blank beim deutschen Rekordmeister – und so auch bei Flügelflitzer Franck Ribery: Nach der Auswärtsniederlage gegen den Tabellenführer in Dortmund soll der impulsive Franzose nun über die Stränge geschlagen haben.



Neben seinen spektakulären Tempodribblings ist die notorisch cholerische Art des mittlerweile schon über zehn Jahre für den FC Bayern München spielenden kleinen Flügelspielers zu dessen Markenzeichen geworden – und das nicht erst seit gestern.