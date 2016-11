Nach Bilanzskandal: Toshiba verdreifacht Gewinn

Nachdem falsche Bilanzen im letzten Jahr für deutliche Gewinneinbrüche gesorgt hatten, geht es nun für den japanischen Technologiekonzern Toshiba wieder aufwärts.



Nach einem Bilanzskandal im vergangenen Jahr laufen die Geschäfte beim japanischen Technologiekonzern Toshiba wieder deutlich besser. In der ersten Hälfte des noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahres verdreifachte der Konzern seinen Nettogewinn auf 115,3 Milliarden Yen (996 Millionen Euro) nach 37,3 Milliarden Yen im Vorjahr, wie Toshiba am Freitag bekanntgab. Dazu trug der Verkauf der Sparte für Haushaltsgeräte an die chinesische Midea Gruppe bei. Hinzu kommen Kostensenkungen und die starke Nachfrage nach Halbleitern.