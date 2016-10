Nach "Club der roten Bänder": Vox mit neuer Eigenproduktion

Die vergangenen Monate erwiesen sich für den Kölner Sender Vox als besonders erfolgreich. Dieser Erfolg bestätigte dem Sender, dass er den richtigen Kurs gesetzt hat. Und so geht es 2017 mit der Eigenproduktion "The Story of my Life" weiter.



Unter anderem mit "Die Höhle der Löwen", "Club der roten Bänder" und "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" machte es Vox vor. Auf den Erfolg der genannten Sendungen soll 2017 die nächste Eigenproduktion des Kölner Senders kommen: das Talk-Format "The Story of my Life". Durch die Sendung führt Désirée Nosbusch.