Nach DVB-T2: Private auch via Satellit nur verschlüsselt?

Mit der Umstellung auf DVB-T2 HD wurde nicht nur die HD-Zukunft via Antenne begonnen, auch das Privatfernsehen wird auf diesem Weg künftig nur noch gegen Bezahlung zu sehen sein. Nun droht dieses Szenario auch beim Satellitenempfang.



Das frei empfangbare Fernsehen könnte in Zukunft auf allen Verbreitungswegen deutlich eingeschränkt werden. Was im Antennenfernsehen mit der Umstellung auf DVB-T2 HD ab Sommer Realität wird, soll auch beim Satellitenempfang drohen: Die Verschlüsselung der privaten HD-Sender, die anschließend nur gegen eine Zusatzgebühr zu empfangen wären, bei gleichzeitger Abschaltung der SD-Sender.