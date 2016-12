Nach Djokovic-Trennung: Boris Becker wird Eurosport-Experte

Gerade macht sein Ende als Trainer von Tennis-Star Novak Djokovic Schlagzeilen, schon hat Boris Becker eine neue Aufgabe gefunden. Für Eurosport berichtet er live von den Australian Open.



Die deutsche Tennislegende Boris Becker wird künftig als Experte bei Eurosport zu hören und sehen sein. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, wird Becker als neuer Eurosport-Experte täglich live von den Australian Open berichten. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass er nicht länger als Trainer von Tennis-Star Novak Djokovic arbeiten wird.