Nach Domian: Thomas Gottschalk macht beim WDR Radio

Domian hat sich vom WDR verabschiedet, Thomas Gottschalk kommt. Der TV-Moderator kehrt zu seinen Wurzeln zurück und hat am Sonntag zum ersten Mal seine neue Radiosendung moderiert.



Thomas Gottschalk (66) ist zurück im Radio: Am Sonntagabend präsentiert er im Bayerischen Rundfunk zum ersten Mal seine neue Sendung "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow". Er beginnt die Show - wie angekündigt - mit dem Lied "Back Home" von Golden Earring. Und wer damit noch nicht verstanden hat, dass er wieder zurück zu seinen Wurzeln, zurück nach Hause, gekommen ist, für den gibt es direkt im Anschluss noch von Ozzy Osbourne "Mama, I'm Coming Home". "Domian ist weg, Thommy is back", sagt Gottschalk zur Begrüßung.



"Vorsicht, bei Bayern 1 steht ein Reifer am Mikrofon", sagt Gottschalk, nachdem er kurz zuvor vor einem Reifen auf der Autobahn gewarnt hat. Sein Alter und das seiner Zuhörer sind ständiges Thema in der Sendung. In erster Linie aber geht es um ihn selbst, "den Thommy". Er erzählt von Miley Cyrus, die ihm ein Haus abgekauft hat und davon, dass er vor der Hausübergabe noch schnell einen Berliner Bären, den Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit ihm einst geschenkt hatte, mit der Schubkarre abtransportierte. Er sollte ihr nicht in die Hände fallen. Quasi als Ausgleich spielt er ihre Cover-Version des Beatles-Songs "Lucy in The Sky With Diamonds", die Cyrus zusammen mit den Flaming Lips aufgenommen hat.