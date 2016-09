Nach Ende von Joiz: Streit unter den Investoren

Auch nach Einstellung des Sendebetriebs kehrt bei Joiz keine Ruhe ein: Nun kommt es hinter den Kulissen zu einem Streit zwischen dem neuen Mehrheitseigner und Anteilseigner Dumont.



Das Ende von Joiz könnte der Beginn einer längeren juristischen Auseinandersetzung werden. Denn die Übernahme der Mehrheit durch den Unternehmer Uwe Fabich und dessen Maßnahmen sind dem Anteilseigner Dumont ein Dorn im Auge. Laut dem Portal "Gründerszene.de" tobt hinter den Kulissen ein heftiger Streit.