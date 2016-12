Nach Fall Freiburg in "Tagesschau": ARD holt Qualitätsmanager

Nach der heftigen Kritik an der "Tagesschau" wegen der Berichterstattung im Mordfall einer Freiburger Studentin zieht die ARD ihre Konsequenzen und bestellt einen Qualitätsmanager.



Den Umgang mit zunehmender Kritik an der Berichterstattung will "ARD-aktuell" mit einem Qualitätsmanager begleiten. Er soll die redaktionelle Arbeit unter Berücksichtigung der Zuschauerbeschwerden unterstützen und im Laufe des kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen. Das kündigte "ARD-aktuell"-Chefredakteur Kai Gniffke am Montagabend im Rahmen einer Vorlesungsreihe zum Thema "Lügenpresse" an der Hamburger Universität an.